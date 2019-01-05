Antalya’da fırtınalı gece

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'YI gece saatlerinde etkili olan fırtına vurdu. En çok hasarı Aksu, Alanya, Kemer, Akseki ve Manavgat ilçeleri yaşadı. Akseki'nin Kuyucak Mahallesi'nde fırtına nedeniyle Selahattin ve Asiye Yıldırım'a ait 2 katlı evin çatısı gece saatlerinde uçtu. Yağmur sebebiyle 409 daireli sitenin su giderlerinin tıkanması sebebiyle 9 bloğunun kalorifer dairelerini de su bastı.Fırtına nedeniyle Manavgat ilçesinde de Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir işyerinin çatısı uçtu. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde reklam panolarına takılarak duran saç levhalar nedeniyle cadde uzun süreli tek yönlü trafiğe kapatıldı. Fırtına bazı işyerlerine de zarar verdi. Can kaybı ve yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.Antalya'nın Kemer ilçesinde gece boyu süren yağışla birlikte zaman zaman etkili olan fırtına ilçede zarara yol açtı. Kuzdere, Aslanbucak, Yeni ve Merkez mahallelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları yüzünden 3 aracın üzerine ağaç kökünden söküldü. Alanya ve Kaş'ta fırtına nedeniyle oluşan heyelan yolları kapattı. Aksu'da ise fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı. Belediye, itfaiye ve ASAT ekiplerinin çalışmalarıyla fırtınanın yaraları sarıldı.