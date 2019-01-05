Aşk dediğin bu değil

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 'aşk' gerekçeli şiddet olayları emniyeti bıktırdı. Eşinin çocuklarıyla birlikte evi terk etmesi yüzünden bunalıma giren Abdurrahman Ç. (30), bir parkta pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etti. Bir diğer olayda ise Kırgızistan'da olan sevgilisinin yanına bilet parası yüzünden gidemediği için üst geçide silahla çıkan Halil Taylan (23) terör estirdi. Her iki olay da özel harekat timlerinin operasyonuyla kazasız atlatıldı.Perşembe akşamı saat 21.30 sıralarında Gazi Bulvarı'ndaki parkta meydana gelen olayda, Abdurrahman Ç., parka gelerek, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisleri gören Abdurrahman Ç., yanına kimseyi yaklaştırmazken, havaya ateş etmeyi sürdürdü. Parkta bir yandan telefonla konuşan Abdurrahman Ç., operasyon hazırlığındaki timlerin ikazıyla elindeki tüfeği kaldırıma fırlatarak, teslim oldu. Gözaltına alınırken polislerin başını eğmesine tepki gösteren Abdullah Ç., "Benim kafamı eğmeyin. Benim kafam hep diktir" dedi.Dün sabah saatlerindeki olayda ise Kırgızistan'da yaşayan sevgilisi N.G.'nin yanına gidemeyen Halil Taylan, kuru sıkı tabanca ile İl Jandarma Komutanlığı yakındaki yaya üst geçidine çıktı. Trafiğin yoğun olarak aktığı yola doğru atlama girişiminde bulunan genci görenler durumu 112'ye bildirdi. "Bana uçak bileti parası lazım" diyerek sağa sola ateş etmeye başlayan Halil Taylan'a polis ekipleri operasyon düzenledi. Polisin iknası üzerine Halil Taylan, elindeki silahı yola attı ve korkuluklardan içeri girdi. Polisin eylem sırasında ana arteri trafiği kapatması kent trafiğinin bir saat kilitlenmesine neden oldu.