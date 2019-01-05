Engelsiz Antalya projesi sürüyor

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mekânlar Projesi ile engelli bireylerin özel mülkiyetlerinde yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kepez İlçesine bağlı Dokuma Mahallesi'nde yürüme engeli bulunan 65 yaşındaki Fatma Ümüksüz'ün evinde balkon düzenlemesi gerçekleştirdi. Kapıyı açamadığı için koltuk değnekleri ile balkona çıkamayan Fatma Ümüksüz'ün balkonuna sürgülü kapı yapıldı.Engelsiz Antalya Projesi'nden oğlunun haberdar olup, başvuru yaptığını ifade eden Fatma Ümüksüz "Büyükşehir Belediyesi kısa sürede isteğimize cevap verdi. Komple camdan sürgülü kapı yaptılar. Balkona çıkamıyordum, güneş yüzü görmüyordum. Şimdi balkona çıkıp hava alabileceğim bir alana kavuşmuş olacağım" diye konuştu. Başkan Türel'e teşekkür eden Ümüksüz, "Her gün bana yemek gönderiyor, temizlikçi gönderiyor, her ihtiyacımı görüyor. Hasta veya ihtiyacı olan kim varsa onların yardımına koşuyor" dedi.