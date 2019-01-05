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Kumluca’da zincirleme kaza

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Kumluca’da zincirleme kaza
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, Kumluca- Antalya karayolunda meydana geldi. Osman Taşdelen'in kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Alper Gökçeoğlu'nun kullandığı araçla kafa kafaya çarpıştı. Ardından Durali Uslu'nun kullandığı otomobil de kaza yapan araçlara çarparken, Adnan Ballı'nın kullandığı otomobil ise araçlara çarpmamak için manevra yapınca takla attı. Kazada Esra Karabulut öldü. Sürücüler ile Hasan Hüseyin Gökçeoğlu, Ramazan Özkan ve H.K. yaralandı.
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Kumluca’da zincirleme kaza
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