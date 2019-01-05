Lig yeni başlayacak

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 6'ncı sırada tamamlayan Antalyaspor, ikinci devre hazırlıklarına Regnum Carya Golf Spa Resort'te yaptığı kamp çalışmalarıyla devam ediyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kamp yaptıkları otelde açıklama yaparak geleceği değerlendirdi. Sezonun ilk yarısında zor bir süreç yaşadıklarını belirten Korkmaz, "Oyuncularımızın saha içi, dışı ve antrenmanda gösterdiği performansla iyi bir sezon geçirdik diyebiliriz. Düşündüğümüzün üzerinde bir puan aldık. Tam bir takım olduğumuzu orada gösterdik.Oyunculara burada devamlı aktarmaya başladık. Antrenmanlarda çok güzel bir ortam var.Sezonun ikinci yarısı gerçek lig başlayacak" diye konuştu.Kampta ilk yarıda takımının yaptıklarını, yapamadıklarını değerlendirip, analiz sonuçlarına göre çalışma yapıp, ikinci yarı daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan Korkmaz, takımının hedeflerini şöyle anlattı: "Ben hep gerçekçiyim. Zorluğumuz devam ediyor.Geçiş sürecinde her anlamda zorluklar olacak. Dışarıdaki olumsuzlukların takıma yansımaması lazım.Ülkedeki bütün kulüplerin ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını ifade eden başarılı teknik adam, "Kulüpler geçmişte yanlış hareket etmenin maalesef külfetini çekiyor. Dolayısıyla bizde de o sıkıntı var.27 puanı toplayan bu oyuncu grubuydu. Oyuncu grubumdan memnunum" şeklinde konuştu.HEM oyuncu hem de ekonomik planlamaları doğru şekilde yapmaları gerektiğine dikkat çeken Korkmaz, "27 puan toplayacak mıyız? Hayır. Amacımız bu zor süreçte, zor şartlarda Antalyaspor'un bir dahaki sene Süper Lig takımı olarak devam etmesini istiyoruz. Antalyaspor olarak Hem ekonomi hem de oyuncu anlamında doğru planlama yapmamız lazım. 1-2 sene sonraki hedefler tabii ki daha yukarı olacak" dedi.TRANSFER çalışmaları hakkında kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk ile görüşmeler yaptığını anlatan Bülent Korkmaz, ligin ilk yarısında kazanılan 27 puanı takımdaki oyuncularla elde ettiklerine dikkati çekti. Kazanılan başarıdan dolayı oyuncularına teşekkür eden Korkmaz, "Her teknik direktör transfer ister. Devre arasında sezon sonunda takımı daha da güçlendirmek, belirlediği eksikleri gidermek ister. Bütün takımların ekonomi anlamında zorlandığını görüyoruz ve bu güçlüklere çözüm yolu bulmaları lazım. Transfer olarak daha net bir şey yok. Çözülmesi gereken şeyleri çözdüğümüzde olup olmadığını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.