Öncelik Ozan’da

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor'un, bugün başlayıp 31 Ocak Perşembe günü sona erecek olan 2. Transfer Tescil Dönemi'nde, en az 2 veya 3 transfer yapması bekleniyor. Turuncu-yeşilli yönetim ara transfer döneminde Ozan Tufan, Demba Ba, Karcemarskas, Josef Sural, Carlos Pena, Jose Mauri ve ismi gizli tutulan bazı oyuncular ile ilgileniyor. Bu oyunculardan Milan forması giyen Mauri ile anlaşma sağlanamadı. Diğer oyuncular ile ilgili görüşmeler ise hızlanırken, öncelik Ozan Tufan'da. Alanyaspor yönetiminin önümüzdeki günlerde yapacağı transferler, takımın Goldcity kampına dahil edilecek.