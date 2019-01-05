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Prenses gibi kutlama

’da Damla ve İrfan Arıcı çiftinin kızları Asel Damla, 1’inci yaş gününü çizgi film konseptine sahip renkli bir parti ile kutladı

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Prenses gibi kutlama
ÜNLÜ bir oyuncak firmasının Antalya mağazasını işleten Damla ve eşi emlakçı İrfan Arıcı, kızları Asel Damla'ya 1'inci yaş günü için özel bir kutlama düzenledi. Şirinyalı Mahallesi'ndeki mağazada düzenlenen kutlamaya, Arıcı çiftinin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. ÇİZGİ FİLM KONSEPTLİ
Mickey Mouse konseptiyle hazırlanan kutlama, çeşitli çizgi film kahramanlarından oluşan animasyon ekibi sayesinde renkli görüntülere sahne oldu. Mağazanın açılışı ve kızlarının doğum günlerinin aynı güne denk gelmesiyle duydukları sevinci dile getiren Arıcı çifti, "Prensesimiz doğum günü olduğu gün açılışımızı da dostlarımızla birlikte gerçekleştirdik" diye konuştu.
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Prenses gibi kutlama
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