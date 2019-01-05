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Turuncu limon şaşırttı

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Turuncu limon şaşırttı
ANTALYA'DA içerisinde onlarca limon ağacı bulunan bir narenciye bahçesinde üretilen turuncu limon şaşırtıyor. Aksu ilçesinde 150 dönüm arazi üzerinde üretim yapan 59 yaşındaki Emin Şencan, yetiştirdiği limonu ancak kesip suyunu sıkarak ziyaretçilerine inandırıyor.

81 ÇEŞİT ÜRÜN VAR
16 yıldır çiftçilik yapan Şencan, "Bahçemde 81 çeşit ürün yetiştiriyorum. Bunlar içerisinde kırmızı limon da var. Ziyarete gelen insanlarımız şaşırıyorlar. Hayretler içerisinde kaldıklarını ifade ediyorlar. Bana, 'Bu nasıl limon' diye sorular soruyorlar. Limonu inandırabilmek için kesiyorum. Sıkıp suyunu gösteriyorum. Bunu da diğer limonlara alternatif olsun diye diktim. Bir süre sonra ben buna da talebin aratacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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Turuncu limon şaşırttı
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