Bu sene değil

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, ilk yarının takımları için iyi bir dönem olarak geride kaldığını söyledi.Başkan Öztürk ayrıca, takımdaki aile ortamı ve mali sıkıntıları ötelemekten kaynaklı Antalyaspor'un ilk yarıda iyi bir süreç geçirdiğini belirtti. Antalyaspor'un ilk yarıdaki başarısını kadrodaki futbolcuların sağladığını anlatan Öztürk, "Antalyaspor'da bu tabloyu yaratan elimizdeki oyuncular. Şu ana kadar onların da mali anlamda hak ettiklerini kazanmaları açısından ciddi sıkıntılar oldu.diye konuştu.Transfer yapmanın artık hiç kolay olmadığını söyleyen Öztürk,dedi.Takımdaki bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğine değinen Öztürk, "Bazıları iyi niyetleriyle ellerinden geleni yapıyor ama kendi kariyerleri, bizim belli maliyetlerden kurtulmamız için yol ayrımları lazım olacak. Az forma şansı bulan oyuncularla yol ayrımına gitme düşüncesi var. Kulübe katkısı daha az olan oyuncular iyi niyetli de olsa 5- 6 futbolcuyla yolları ayırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.Öztürk, sezon başında taraftarın Antalyaspor hakkındagörüşü bulunurken, iyi gidişattan dolayı beklentilerin de yükseldiğini vurguladı. Geçmişte yüksek hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşabilecek hamleler yaptığını anlatan Öztürk, şu anda hem Türk futbolu hem de kulübün mali yapısından dolayı hedefleri daha dengeli belirlediklerini söyledi. Öztürk,ifadelerini kullandı.Öztürk bu sezon performansıyla dikkati çeken Doğukan Sinik ile ilgili transfer teklifi bulunmadığını söyledi. Takımdaki çok sayıda futbolcu için iyi transfer teklifleri olduğundan bahseden Öztürk, kadrodaki oyuncuları korumayı amaçladıklarını dile getirdi. Öztürk, takımın iskeletini oluşturan futbolcular ile ilgili çok iyi teklif geldiğinde belki transfer düşüncesi oluşabileceğini belirtti.Spor Toto Süper Lig'in 2018- 2019 sezonu yayın geliri dağılımı belli oldu. 18 kulübün tamamı neredeyse bir serveti kasasına koymaya hak kazanırken, Antalyaspor sıralamada 9. basamakta kendisine yer buldu. Her takımın 38.5 milyon TL katılım payını almaya hak ettiği dağılımda kırmızı-beyazlı kulüp, 26.6 milyon TL performans payıyla birlikte tam 65.1 milyon TL'yi kasasına koymaya hak kazandı. Diğer Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'un da 56.7 milyon TL kazandığı dağılımın zirvesinde ise son şampiyon Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar 137.2 milyon TL kazanırken, ikinci sırada 119.4 milyon TL ile Fenerbahçe ve 114.6 milyon TL ile Beşiktaş yer aldıAntalyaspor,devre arası kamp çalışmalarını dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı antrenman ile sürdürdü. Güney ekibi Belek'te devre arası kamp çalışmalarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Kampın 3. günündeki antrenman, Regnum Carya Sahası'nda gerçekleştirilen düz koşuyla başladı. Daha sonra eğitsel oyunla ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Neşeli geçen eğitsel oyundan sonra istasyonlarda başlayan dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, daha sonra 4 minyatür kaleli dar alanda taktiksel çalışmalar yaptırdı. İdman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.