Bu sene değil

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, ilk yarının takımları için iyi bir dönem olarak geride kaldığını söyledi. Öztürk, sezon öncesi takım hakkında karamsar düşünceler bulunmasına rağmen yeniden başkanlık görevine gelmesiyle bu tablonun ortadan kalktığını dile getirdi.
Başkan Öztürk ayrıca, takımdaki aile ortamı ve mali sıkıntıları ötelemekten kaynaklı Antalyaspor'un ilk yarıda iyi bir süreç geçirdiğini belirtti. Antalyaspor'un ilk yarıdaki başarısını kadrodaki futbolcuların sağladığını anlatan Öztürk, "Antalyaspor'da bu tabloyu yaratan elimizdeki oyuncular. Şu ana kadar onların da mali anlamda hak ettiklerini kazanmaları açısından ciddi sıkıntılar oldu. Bizim önceliğimiz transferden önce bu sıkıntıları giderebilmek. Bu kadro takımı ligde belirli bir yere getirmiş. Kesinlikle emeğinin karşılığını alması lazım"
diye konuştu. FİNANSAL DURUM KÖTÜ
Transfer yapmanın artık hiç kolay olmadığını söyleyen Öztürk, "Amacımız kadroyu daha da daraltıp, verim alabildiğimiz has oyuncularımızı elimizde tutup, sezonu en iyi yerde kapatmak. Transferde şu an bakış açımız bu. Finansal anlamda transfer yapabilme durumumuz da zor gözüküyor. Transfer yapılmayacak demiyorum. Belki olabilir ama şu anda baktığımızla zor gözüküyor. Önceliğimiz eldeki futbolcuları mutlu edebilmek ve ona göre yapı oluşturabilmek"
dedi. 5-6 OYUNCUYA YOL GÖZÜKTÜ
Takımdaki bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğine değinen Öztürk, "Bazıları iyi niyetleriyle ellerinden geleni yapıyor ama kendi kariyerleri, bizim belli maliyetlerden kurtulmamız için yol ayrımları lazım olacak. Az forma şansı bulan oyuncularla yol ayrımına gitme düşüncesi var. Kulübe katkısı daha az olan oyuncular iyi niyetli de olsa 5- 6 futbolcuyla yolları ayırmayı düşünüyoruz" diye konuştu. BEKLENTİLER YÜKSELDİ
Öztürk, sezon başında taraftarın Antalyaspor hakkında 'Ligde kalması yeterli'
görüşü bulunurken, iyi gidişattan dolayı beklentilerin de yükseldiğini vurguladı. Geçmişte yüksek hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşabilecek hamleler yaptığını anlatan Öztürk, şu anda hem Türk futbolu hem de kulübün mali yapısından dolayı hedefleri daha dengeli belirlediklerini söyledi. Öztürk, "Sezon sonunda Avrupa istemez miyim, her şeyiyle isterim, zorlarız da. Ama bu 4-5 transfer yapıp ille Avrupa'ya gitmek değil. Bu geleceğimizi riske atmak olur. Bizim kendi içimizde, özümüze dönmemiz, iskeleti koruyup, takımı kendi içerisinde güçlendirmemiz ve devamlığı sağlamamız önceliğimiz. Sezon sonunu şurada bitirelim burada bitirelim davasından çok elimizden geleni yapacağız. İnşallah Avrupa olur ama inşallah daha kötü durumlar da olmaz"
ifadelerini kullandı. DOĞUKAN'I SATABİLİRİZ
Öztürk bu sezon performansıyla dikkati çeken Doğukan Sinik ile ilgili transfer teklifi bulunmadığını söyledi. Takımdaki çok sayıda futbolcu için iyi transfer teklifleri olduğundan bahseden Öztürk, kadrodaki oyuncuları korumayı amaçladıklarını dile getirdi. Öztürk, takımın iskeletini oluşturan futbolcular ile ilgili çok iyi teklif geldiğinde belki transfer düşüncesi oluşabileceğini belirtti. 65 MİLYON TL KASAYA KONULDU
Spor Toto Süper Lig'in 2018- 2019 sezonu yayın geliri dağılımı belli oldu. 18 kulübün tamamı neredeyse bir serveti kasasına koymaya hak kazanırken, Antalyaspor sıralamada 9. basamakta kendisine yer buldu. Her takımın 38.5 milyon TL katılım payını almaya hak ettiği dağılımda kırmızı-beyazlı kulüp, 26.6 milyon TL performans payıyla birlikte tam 65.1 milyon TL'yi kasasına koymaya hak kazandı. Diğer Akdeniz temsilcisi Alanyaspor'un da 56.7 milyon TL kazandığı dağılımın zirvesinde ise son şampiyon Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar 137.2 milyon TL kazanırken, ikinci sırada 119.4 milyon TL ile Fenerbahçe ve 114.6 milyon TL ile Beşiktaş yer aldı AKREP GÜÇ DEPOLUYOR
Antalyaspor,
devre arası kamp çalışmalarını dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı antrenman ile sürdürdü. Güney ekibi Belek'te devre arası kamp çalışmalarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Kampın 3. günündeki antrenman, Regnum Carya Sahası'nda gerçekleştirilen düz koşuyla başladı. Daha sonra eğitsel oyunla ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Neşeli geçen eğitsel oyundan sonra istasyonlarda başlayan dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, daha sonra 4 minyatür kaleli dar alanda taktiksel çalışmalar yaptırdı. İdman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.