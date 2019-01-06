Burdur’dan ABD’ye teknoloji ihracatı

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Burdur'daelektronik cihaz üreten bir firma kuran genç girişimciler, Amerika ve Avrupa ülkelerine teknoloji ihracatı yapıyor. Ortağı Hasan Gün'le 2010 yılında bilişim teknolojileri üreten bir firma kuran elektronik teknikeri Hüseyin Kütük, tasarım ve yazılımı tamamen kendisine ait madeni para ile çalışan ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazı üretti. Kütük ve ortağı Gün, ihracat için gerekli kalite standartları belgelerini tamamladıktan sonra aldıkları siparişleri bir an önce teslim etmek için kolları sıvadı. İki yıl önce talep üzerine küçük boyutlarda ticari masaüstü cep telefonu şarj cihazları üretmeye karar verdiklerini anlatan Kütük, "Ürünün piyasadaki muadili olan cihazlar sadece madeni paraların boyunu algılıyor, Bizim yaptığımız modül 1 avroyu, 20 senti birbirinden ayırabiliyor, Şu anda test amaçlı Amerika'ya ve Almanya'ya gönderim yaptık. Testler başarılı oldu sipariş aldık. CE belgesi alıp Avrupa'ya ihraç edeceğiz" dedi.