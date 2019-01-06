Doğa geri veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınAlanya ilçesinde etkili olan yağış ve fırtınanın ardından akarsuların getirdiği odunlar sahile vurdu. Yağış ve fırtına sonrası oluşan dev dalgalar, denize atılan çöpleri sahile getirdi.Plaj mantar, plastik şişe, naylon, araç lastiği, odun, ağaç parçaları, kola, gazoz şişesi, buzdolabı gibi atıklarla kaplandı. Denizle birleşen akarsularla birlikte sahil kenarları odun ve ağaç parçalarıyla doldu taştı. Sahile vuran odunlar ve ağaç parçaları en çok kışlık yakacak arayan vatandaşların işine yaradı. Oba sahiline akın eden vatandaşlar, seçtikleri odunları ve ağaç parçalarını testere yardımıyla parçaladıktan sonra araçlara yükleyerek, kışlık yakacaklarını götürdü.Konyaaltı sahilinde yine bildik görüntüler ortaya çıktı. Metal dedektörlü define avcıları sahile koştu. Dalgaların gün boyunca dövdüğü plajı adım adım gezen define avcıları, bozuk para ve değerli eşya aradı. Sahili adım adım dolaşan define avcılarının bazıları hedeflerine ulaşırken, kimileri ise elleri boş döndü.