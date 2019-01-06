İşitme cihazı ile dünyaları değişti

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Antalya'nınKepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle işitme engelli 19 kişiye işitme cihazı hediye edildi. Belediye Meclis Salonu'ndaki mutlu ana, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan yardımcısı Mustafa Özsoy, Beyazay Derneği Antalya Şube Başkanı Ayşe Güliz Yılman, Kulak İşitme Cihaz Uygulama Merkezi sahibi İlkay Turhan ortak oldu.Başkan Tütüncü, önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan herkese işitme cihazı tedarik edebilecekleri yeni bir döneme girdiklerini söyledi. İşbirliği yaptıkları firma ve sponsorlara teşekkür eden ütüncü, "Geçen yıl açılışını yaptığımız Engelli Koordinasyon Merkezi, 2018'in en iyi adımlarından biri oldu. Birçok sosyal projeyi tek çatı altında koordine edebilme imkanı sağlayan merkez, gün geçtikçe güçlenerek daha fazla insana fayda sağlıyor" dedi.