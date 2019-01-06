Kıyasıya kapıştılar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okul sporları etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç ve Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları sona erdi. Kumluca Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda 21 takım mücadele etti.Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, dereceye girenlere kupa ve madalyaları verdi.