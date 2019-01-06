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Kıyasıya kapıştılar

Genç ve Yıldız Kızlar Voleybolda Sınav Koleji, Kumluca Bil Koleji, Havva Sedat Avcıoğlu okulları şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Kıyasıya kapıştılar
Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kumluca Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okul sporları etkinlikleri kapsamında düzenlenen Genç ve Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları sona erdi. Kumluca Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda 21 takım mücadele etti. Turnuva sonunda Yıldız Kızlarda, Sınav Koleji Ortaokulu; Genç Kızlar A klasmanında, Kumluca Bil Koleji; Genç Kızlar B klasmanında Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi şampiyon oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, dereceye girenlere kupa ve madalyaları verdi.
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Kıyasıya kapıştılar
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