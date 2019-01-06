Liseli öğrenci Adil kalbine yenildi

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Antalya'nınManavgat ilçesinde doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan ve kalp piliyle hayatını sürdüren 15 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Bahçelievler Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve doğuştan elen rahatsızlığı sebebiyle kalbine takılan pille hayatını sürdüren Manavgat Düriye Duran Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Adil Ulaş Kasap (15), evleinde aniden rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen 112 sağlık ekibi kalbi durduğu belirlenen gence ilk müdahaleyi evde yaptı. Ambulansta kalp masajı yapılan talihsiz genç, Manavgat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.