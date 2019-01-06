Milli gurur yaşanıyor

Futsal Milli Takımı'nın 9-10 Ocak tarihlerinde Erzincan'da Tacikistan ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Kadroya Antalyaspor'dan 3 futbolcu birden davet edildi. Kırmızı-beyazlılarda Mustafa Acar, Cenk Şen ve Bünyamin Balcı bugün Erzincan'da toplanacak kafilede yer alacaklar. HENTBOLDE DE VARLAR
A Mili Erkek Hentbol Takımı'nın da, 7-13 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı kamp çalışmalarına, Antalyaspor'dan da Cemal Kütahya davet edildi. Cemal Kütahya'nın yer alacağı Millilerimizin kamp çalışmaları 13 Ocak Pazar günü sona erecek.