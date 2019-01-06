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Milli gurur yaşanıyor

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Milli gurur yaşanıyor
Futsal Milli Takımı'nın 9-10 Ocak tarihlerinde Erzincan'da Tacikistan ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Kadroya Antalyaspor'dan 3 futbolcu birden davet edildi. Kırmızı-beyazlılarda Mustafa Acar, Cenk Şen ve Bünyamin Balcı bugün Erzincan'da toplanacak kafilede yer alacaklar.

HENTBOLDE DE VARLAR
A Mili Erkek Hentbol Takımı'nın da, 7-13 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı kamp çalışmalarına, Antalyaspor'dan da Cemal Kütahya davet edildi. Cemal Kütahya'nın yer alacağı Millilerimizin kamp çalışmaları 13 Ocak Pazar günü sona erecek.
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Milli gurur yaşanıyor
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