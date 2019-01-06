Milli gurur yaşanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Futsal Milli Takımı'nın 9-10 Ocak tarihlerinde Erzincan'da Tacikistan ile oynayacağı hazırlık müsabakaları aday kadrosu açıklandı. Kadroya Antalyaspor'dan 3 futbolcu birden davet edildi.A Mili Erkek Hentbol Takımı'nın da, 7-13 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı kamp çalışmalarına, Antalyaspor'dan da Cemal Kütahya davet edildi.