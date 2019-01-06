Muhtarlardan pastalı teşekkür

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Antalya'da30 yıldır çözülemeyen Kırcami imar planı sorunu çözen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e muhtar teşekkür etti. Topçular Mahalle Muhtarı ve Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp, Doğuyaka Mahalle Muhtarı Kemalettin Uluçay, Mehmetçik Mahalle Muhtarı Adnan Çetin, Güzeloluk Mahalle Muhtarı İzzet Ak, Zümrütova Mahalle Muhtarı Şevket Saraç, Yeşilova Mahalle muhtarı ve Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan, Kırcami Mahalle Muhtarı ve Kırcamililer Dernek Başkanı Enis Gönen ve Tarım Mahalle Muhtarı Veli Can katıldı. Kırcami muhtarları, Kırcami planlarının üst mahkemede savunulmasında ve yürütmenin durdurulması kararı alınmasında büyük emekleri olan ve bölge halkına adeta bayram yaşatan Başkan Türel ile birlikte mutluluklarını pasta keserek paylaştı.Topçular Mahalle Muhtarı ve Nazif Alp, "Başkanım ilk görev döneminden bu yana Kırcami ile ilgili yoğun mesai harcadı. Biz kendisine güvendik. Karar insanları bayram havasına soktu" dedi. Doğuyaka Mahalle Muhtarı Kemalettin Uluçay ise, dünyanın en mutlu insanı olduğunu belirtti. Kırcami Mahalle Muhtarı Enis Gönen'de, Türel'e inanmayın diyenlerin mahcup olduğunu vurguladı.Başkan Türel, "Onlara en güzel sürprizi ben dün yaptım ama onlarda bugün bana çok güzel bir pasta ikram ediyorlar. Gerçekten bu sorunun tarih olmasında çok büyük katkısı olan başta Antalyalı hemşerilerimize ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Antalya güzel, Kırcami çok daha güzel olacak. Menderes Türel olduğu sürece inşallah Kırcami'nin sırtı yere gelmeyecek" dedi.