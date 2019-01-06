Müzede yaşayan deniz

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AntalyadakiKaleiçi Yat Limanı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait Türkiye'nin ilk Deniz Biyolojisi Müzesi, 5 yılda 25 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Müze, Türkiye'nin ve Akdeniz'in su altı yaşamını Antalyalılar ve turistlere tanıtıyor.Batık bir korsan gemisi şeklinde dizayn edilen müzede hepsi Türkiye denizlerinde yaşayan 19 tür köpekbalığı, yaklaşık 150 tür kemikli balık, süngerler, mercanlar, karides, istakoz ve yengeçler, kabuklular, ahtapot, kalamar ve sübyeler, denizyıldızları ve denizkestaneleri olmak üzere yaklaşık 500 tür deniz canlısı sergileniyor. Aslan ve Balon Balığı gibi Kızıldeniz'den gelen yeni türler de müzede yer alıyor. Antalya'da deniz kültürünün benimsenmesi ve doğal mirasa sahip çıkılmasını amaçlayan müze eğitici ve öğretici işlev görüyor. Akdeniz'in biyoçeşitliliği nitelikli koleksiyonlarla ziyaretçilerle buluşturan müzeye en çok öğenciler ilgi gösteriyor.