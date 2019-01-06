Oyun değil kardeşlik

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası başlattı. 500'ün üzerinde oyuncak toplayan öğrenciler, şimdi onları çocuklara ulaştırmak için paketliyor.MAKÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Cemre Zantur ve müzik öğretmenliği son sınıf öğrencisi Şevval Dağ, iki ay önce Burdur genelinde imkanı olmayan öğrencilere ulaştırılmak üzere oyuncak toplamaya karar verdi. Konuyu arkadaşlarıyla paylaşan iki öğrenci, büyük destek gördü. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri, kampanya ile esnaftan ve vatandaşlardan 500'ün üzerinde oyuncak topladı. Burdur Gençlik Merkezi'nde öğrenciler tarafından paketlenen oyuncaklar, il genelinde belirlenecek ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilecek.Kampanyayı başlatan öğrencilerden Cemre Zantur, "İlimizde ihtiyacı olan çocuklar çok fazla. Okullara gittik, halka, esnafa ulaştık. Yeni oyuncak alıp bize teslim edenler olduğu gibi çocuklarının, torunlarının oyuncaklarını da verenler oldu. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Samet Zeytun ise, " Kampanyanın başında bu kadar oyuncak toplayacağımızı tahmin etmiyorduk. Oyuncakları paketlerken çok duygulandık. Çocukluk günlerimize döndük. Oynayamadığımız oyuncakları gördük. Bunların ihtiyaç sahiplerine gidecek olmasından dolayı çok sevindik" dedi.