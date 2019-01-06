Taşımalı kar ile eğlendiler

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Antalya'nınDemre Belediyesi, ilçe merkezine kar yağmayınca kamyonlarla getirttiği karları okul bahçelerine döküp öğrencilere sürpriz yaptı. Sabah okula gelen öğrenciler bahçedeki karla şaşkına döndü. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu yüksek mahallelere yağan kar nedeniyle iş makinelerini kısmen kapanan yol güzergahlarını açmak için görevlendirdi. Karlı bölgelere giden görevlilere Demre'ye dönerken kar getirmelerini söyleyen başkan Topcu, kamyonlarla gelen karları, merkezde bulunan okulların bahçelerine döktürdü.Başkan Topcu, "Turizm ve tarım kenti Demre'mizin yüksek mahallelerine az miktarda kar yağdı. İş makinelerini göndererek kısmen kapanan yolları ulaşıma açtık. Gitmişken kar getirip sürpriz yapmayı düşündüm" dedi.