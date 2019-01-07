2018 Kepez’in altın yılı oldu

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ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2018 yılında ilçede gerçekleştirdikleri hizmetleri değerlendirdi. 2018'in Kepez'in altın yılı olduğunu belirten Tütüncü, "Kepez örnek projelerle modern şehirciliğe koştu" dedi. Kepez Belediyesi'nin Mayıs ayında bütçe rekoru kırdığına değinen Başkan Tütüncü, "Belediyemizin bütçe oranı yüzde 103 oldu" diye konuştu. Dokuma sorunun tamamını çözdüklerini hatırlatan Tütüncü, yıla damgasına vuran en önemli olaylardan birisinin Yeni Emek Kentsel dönüşüm projesinin başlaması olduğunu söyledi.En çok iftihar ettiği hizmetin Belediye Sağlık Merkezi'nin açılışı olduğuna değinen Başkan Tütüncü, " Özel bir hastane konforunda 15 farklı branşta hizmet veren BSM, örnek bir belediyecilik yatırımı oldu" diye konuştu. Off Road Pisti'nden Hababam Sınıfı Müzesi'ne birçok yapıyı 2018'de tamamladıklarının altını çizen Tütüncü 6 temalı kent parkını da ilçeye kazandırdıklarının altını çizdi. Tütüncü, bu yatırımlar yapılırken Kepez Kitap Fuarı, Portakal Çiçeği Festivali, Çocuk Filmleri Festivali ve Kahve Festivali, Folklor Festivali gibi birçok sosyal etkinliğe de imza attıklarını Lyrboton Kome Antik Kenti'ni ayağa kaldırdıklarını hatırlattı.