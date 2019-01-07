Arkeolojik müze Mart’ta açılıyor

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ANTALYA Doğu Garajı Kültür Merkezi inşaatı için başlatılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve kentin tarihini MÖ 4. yüzyıla kadar aydınlatan 2 bin 500 yıllık nekropol (mezarlık) ile arkeolojik eserler, müze konseptiyle kültür turizmine hizmet edecek. Müzeye dönüştürülecek 2 bin 500 yıllık nekropolde, üzeri camla kaplı yürüyüş yollarında, kazıdan çıkan arkeolojik malzemeler yakından görülebilecek, antik dönemde bir cenaze merasiminin nasıl yapıldığının canlandırmaları izlenebilecekAntalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, 9 bin 136 metrekarelik bir alanda 2 bin 500 yıllık mezarların yerli ve yabancı turistlerce gezilebilmesini amaçlayan bir proje hazırladıklarını anlattı. Erçin, inşaat çalışmalarının şubat ayında tamamlanabileceğini ancak arkeolojik kazıların devam edeceğini belirtti. Erçin, müzenin mart ayında ziyarete açılacağını, sergi kısmındaki çalışmaların ise bir yıl süreceğini söyledi.Projenin 20 milyon lira değerinde olduğunu dile getiren Erçin, bunun 13 milyon lirasının Antalya Valiliği'nden karşılandığını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Nekropol Müzesi Sorumlusu Arkeolog Mehmet Şengül de nekropolün kültür turizmine kazandırılması için Türkiye'de ve dünyada benzeri olmayan bir projenin hayata geçirildiğini anlattı.