Barışla kasa doldu

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İmar Barışı olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmesine ilişkin başvuru süreci 6 ay uzatıldı. Antalya'da 'barışı kaçırdık' diye üzülen vatandaşlar fırsatı değerlendirerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaatlarını sürdürmeye devam etti. Binlerce konutun imar ve iskan sorununun çözülmesi amaçlı uzatılan başvuru sürecinde şimdiye kadar Yapı Kayıt Belgesi'nden alınan ödeme tutarı 1 milyara yaklaştı. Vatandaşlar Yapı Kayıt Belgesi için şimdiye kadar 982 milyon 698 bin lira toplam ödeme yaptı. İmar Barışında Türkiye genelinde 15 milyar ödeme yapıldı. Yani Türkiye'de imar barışından devlet kasasına giren paranın yaklaşık 15'te 1'ini tek başına Antalya oluşturdu, ilk 5 şehir arasına girdi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 Haziran'da yürürlüğe giren ve alınan kararla 6 ay daha uzatılan İmar Barışı kapsamında Antalya'da düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi sayısı 140 bin 281'e ulaştı.Başvurusu onaylanarak Yapı Kayıt Belgesi verilen vatandaşların ilçelere göre dağılımında Manavgat yüzde 13.2 ile birinci sırada olurken Kepez yüzde 12.5, Alanya yüzde 9.5 ve Muratpaşa yüzde 7.6 oldu. Belgenin en az verildiği ilçe ise yüzde 0.3 ile İbradı oldu.