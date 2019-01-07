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Bin 242 polisle ‘Huzur Akdeniz’

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Bin 242 polisle ‘Huzur Akdeniz’
ANTALYA'DA bin 242 polis, 1 helikopter, 1 deniz aracı ve 4 dedektör polis köpeğinin katılımıyla 'Huzur Akdeniz' uygulaması gerçekleştirildi. 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada, 39 sabit nokta ve 216 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde denetim yapıldı. 8 bin 556 kişinin sorgulandığı uygulamada, aranması bulunan 20 zanlı yakalandı, 1 şahıs da gözaltına alındı. 9 kişiye ise 459 lira para cezası uygulandı.

104 BİN LİRALIK CEZA
Bin 367 araç kontrol edilirken, 138 araca 104 bin 309 TL para cezası uygulandı. 16 araç da trafikten men edildi. 154 iş yeri kontrol edilirken, 7 iş yerine cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda silah ve uyuşturucu ile kaçak içki de ele geçti.
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Bin 242 polisle ‘Huzur Akdeniz’
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