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Çilekte erkek fide krizi çiftçiyi vurdu

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Çilekte erkek fide krizi çiftçiyi vurdu
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde, çilekte bu yıl ilk defa ortaya çıkan ve meyve vermediği için 'erkek fide' olarak adlandırılan fideler, rekolteyi düşürürken, ürün fiyatını da 2'ye katladı. Geçen yıl kilogramı 6 TL olan çilek, bu yıl 11 TL'den alıcı buluyor. Kadriye Mahallesi'nde 12 dönümlük alanda çilek üreten Şaban Aksoy, "Bu ürün fiyatı İstanbul'a gidince daha da artacaktır. Çiftçilerin yüzde 80'i bu durumdan mağdur" dedi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise "Çiftçi bu durumu ispatlayıp savcılığa başvurması lazım" dedi.
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Çilekte erkek fide krizi çiftçiyi vurdu
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