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Fuhuş tuzağını jandarma bozdu

Manavgat’ta şiddet uygulanarak fuhuş yapmaya zorlanan F.K. kurtarıldı. F.K.’yı darp eden iki Kırgız adliyeye sevk edildi

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019
Fuhuş tuzağını jandarma bozdu
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda kadınları fuhşa zorlayan 2 Kırgız kadın gözaltına alındı. Olay Kırgızistan'dan gelen F.K. (37) isimli kadının darp edildiği gerekçesiyle jandarmaya sığınmasıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, F.K., çocuk bakması için 5 ay önce Türkiye'ye davet edildi. Kırgızistan uyruklu Anastasia K. ve Kristina Z. tarafından fuhuş yapması için baskı kurulan F.K. kabul etmeyince darp edildi.

OPERASYON YAPILDI
Yılbaşı gecesi yeniden darp edilen F.K. evden kaçarak jandarmaya sığındı. Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, genç kadının pasaportuna el koyup F.K.'yı fuhşa zorlayan Anastasia K. ve Kristina Z. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Kırgız kadınlar adliyeye sevk edildi.
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Fuhuş tuzağını jandarma bozdu
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