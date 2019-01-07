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Gazipaşa’da hortum seraları vurdu

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Gazipaşa’da hortum seraları vurdu
ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde şiddetli yağış sonrası denizde oluşan ve kıyıya ilerleyen hortum, seralara zarar verdi. Koru Mahallesi'nde 4 üreticinin 15 dekar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede hortum nedeniyle bazı ağaçlar da kökünden söküldü.

BİR SERADA 100 BİN LİRALIK ZARAR
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti ve zararı inceledi. Hortumdan serası yıkılan İsmet Sümbül, "Hortum denizden geldi. 3 dönüm yerim vardı tamamı yıkıldı. 90-100 bin lira zararım var" dedi.
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Gazipaşa’da hortum seraları vurdu
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