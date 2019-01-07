Gazipaşa’da hortum seraları vurdu

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ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde şiddetli yağış sonrası denizde oluşan ve kıyıya ilerleyen hortum, seralara zarar verdi. Koru Mahallesi'nde 4 üreticinin 15 dekar tarım arazisi zarar gördü. Bölgede hortum nedeniyle bazı ağaçlar da kökünden söküldü.Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, hortumdan zarar gören çiftçileri ziyaret etti ve zararı inceledi. Hortumdan serası yıkılan İsmet Sümbül, "Hortum denizden geldi. 3 dönüm yerim vardı tamamı yıkıldı. 90-100 bin lira zararım var" dedi.