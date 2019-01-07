Heyecanlandıran keşif

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı. Antik kentin Helenistik Dönem'de hac merkezi olarak kullanılan Men Tapınağı'nda, Geç Helenistik Dönem'e ait ve görünümü Makedonya Kralı Büyük İskender'e benzeyen mermer heykel bulundu. Heykel Yalvaç Müzesi'nde korumaya alındı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Bugüne kadar bu alanda ele geçmiş olan en erken döneme ait eserlerden birisi oldu. Bu bir kral mıydı yoksa İskender'in bir başka versiyonu muydu, bunu tam olarak şimdilik söylemek zor" diye konuştu. Özhanlı, heykelin arkeoloji tarihine ışık tutacak önemli bir eser olduğunu kaydetti.