Keçe ekmek kapısı oldu

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ANTALYA'DA hobi olarak keçe ile süs eşyaları yapmaya başlayan Hülya Çabuk, hobisini ilerleterek ekmek kapısı haline getirdi. Çadırdan, kilime varana kadar tarihte Türk toplum hayatının her alanında yer alan keçeyi sanat eserine çeviren iki çocuk annesi 45 yaşındaki Hülya Çabuk, biri üniversitede diğeri lisede iki kızını keçeden elde ettiği gelirle okutuyor.Aynı zamanda özel sektörde işçi olarak çalışan Çabuk, kızları için verdiği mücadele sürecinde keçeyle tanıştığını anlattı. Yaptıklarını sosyal medya hesabından paylaştığını ve beğenilenleri de sattığını belirten Çabuk, hem kızlarının okul masraflarına katkı sunduğunu hem de aile geçimi için ek gelir sağladığını dile getirdi.Çabuk, keçeden anahtarlık, küpe, yaka iğnesi, çanta, magnet ve insan figürleri yapabildiğini söyledi. Çabuk, bir iş yeri açarak hem keçeyi işlemeyi öğretmek hem de ürünlerini sergilemek istediğini anlattı.