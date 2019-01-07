Mevcut kadro ligi götürecek

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un basın sözcüsü Murat Süğlün, devre arası transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Süğlün,dedi. Süğlün, "Çalışmalarımıza başladık. Yabancı oyuncularımızın bazıları bugün kampa katılacak. Türkiye'den bazı takımlar da Antalya'da.diye konuştu.Kadrodan 1-2 oyuncuya transfer teklifi olduğunu da açıklayan Süğlün,dedi. Bütün takımlarda olduğu gibi ödeme sıkıntılı yaşadıklarını anlatan Süğlün,ifadelerini kullandıTaraftara ayrı bir parantez açan Süğlün, "Taraftarımız her zaman yanımızda. İnanılmaz destek veriyorlar. Onlar da takımlarından mutlular. İkinci yarı daha iyi bir Antalyaspor izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmanda bulunmayan Serdar Özkan, ısınma hareketlerinden sonra koşuyla çalışmasını tamamladı. Diğer futbolcular ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Belek bölgesinde hava 10 derece civarında olmasına rağmen futbolcuların zorlu dayanıklılık çalışmasının başlarında terledikleri göze çarptı. Antrenman, dar alanda yapılan oyun ile sona erdi. Akşam yapılan antrenmana ise tüm takım katıldı.Antalyaspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arası kampını Belek'te sürdüren Antalyaspor futbolcuları, antrenmanda dayanıklılık çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, Ondrej Celustka, William Vainqueur, Nazım Sangare, Aly Cissokho, Souleymane Doukara, Jean Armel Drole ve Serdar Özkan'dan oluşan yedi futbolcu yer aldı.