Mevcut kadro ligi götürecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un basın sözcüsü Murat Süğlün, devre arası transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Süğlün, "1-2 futbolcumuza teklif var. Eğer ayrılan olursa transfer yapacağız"
dedi. Süğlün, "Çalışmalarımıza başladık. Yabancı oyuncularımızın bazıları bugün kampa katılacak. Türkiye'den bazı takımlar da Antalya'da. Devre arasında 3 tane hazırlık maçı görünüyor. Takımımız da günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda Antalyaspor'un bir transfer düşüncesi yok. Mevcut kadroyla devam edeceğiz"
diye konuştu. TRANSFERE SON NOKTA
Kadrodan 1-2 oyuncuya transfer teklifi olduğunu da açıklayan Süğlün, "Giden olursa ancak transfer düşünülebilir. Ayrılan olursa transfer yapacağız. Yurt dışından da bir transfer yapma planımız yok"
dedi. Bütün takımlarda olduğu gibi ödeme sıkıntılı yaşadıklarını anlatan Süğlün, "Daha tutumlu davranıyoruz. Başkan Ali Şafak Öztürk sayesinde bir takım gelirler var. Bunlarla bir takım giderleri karşılayabiliyoruz"
ifadelerini kullandı.
Taraftara ayrı bir parantez açan Süğlün, "Taraftarımız her zaman yanımızda. İnanılmaz destek veriyorlar. Onlar da takımlarından mutlular. İkinci yarı daha iyi bir Antalyaspor izlettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu. TAM KADRO ÇALIŞTILAR
Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmanda bulunmayan Serdar Özkan, ısınma hareketlerinden sonra koşuyla çalışmasını tamamladı. Diğer futbolcular ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Belek bölgesinde hava 10 derece civarında olmasına rağmen futbolcuların zorlu dayanıklılık çalışmasının başlarında terledikleri göze çarptı. Antrenman, dar alanda yapılan oyun ile sona erdi. Akşam yapılan antrenmana ise tüm takım katıldı. KIRAN KIRANA ANTRENMAN
Antalyaspor, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Devre arası kampını Belek'te sürdüren Antalyaspor futbolcuları, antrenmanda dayanıklılık çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, Ondrej Celustka, William Vainqueur, Nazım Sangare, Aly Cissokho, Souleymane Doukara, Jean Armel Drole ve Serdar Özkan'dan oluşan yedi futbolcu yer aldı.