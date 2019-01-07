Patronlardan 29. yıl kutlaması

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ANTALYA Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) 29'uncu kuruluş yıl dönümü, düzenlenen özel geceyle kutlandı. ANSİAD Başkanı Sadi Kan, "ANSİ- AD, 29 yıllık süreçte kültürünün oluşturduğu değerleri koruyarak hizmet vermeyi sürdürmüş bir dernektir. Dünyada, 29 yıl bir dernek için uzun süre denemez belki ama Antalya ekonomisinin özellikle 1980'li yıllardan sonra hızla geliştiğini düşünürsek ANSİAD'ın Antalya ekonomisindeki gelişime katkısının önemli bir düzeyde olduğunu görürsünüz" dedi.Gecede, sanat, medya ve iş dünyası alanında ödüller de törenle verildi. ANSİAD tarafından geleneksel olarak verilen '2018 yılının başarılı iş insanı ödülüne Hacıarifoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu layık görüldü. Hacıarifoğlu'nun, ödülün takdimi öncesinde kendisi için hazırlanan özel videoyu izlerken duygulandığı görüldü.