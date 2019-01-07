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Sonbahar kupası Yayla’ya gitti

Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası’nda Elmalı Paşamspor’u 3-1’lik skorla mağlup eden Yayla Kılınçlı şampiyon olmayı başardı

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Sonbahar kupası Yayla’ya gitti
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası'nda Yayla Kılınçlıspor takımı şampiyon oldu. Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, 14 takımın katılımıyla gerçekleşti.

TVF KURALLARI UYGULANDI
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) voleybol oyun kurallarının uygulandığı karşılaşmalar, katılım sayısına bağlı puanlama ya da eleme usulüne göre oynandı. Kazanılmış 2 set alan takım galip ilan edilirken, yarı final ve final maçında kazanılmış 3 set alan takım galip oldu.

BAŞKANDAN KUTLAMA
Kaş Spor Salonunda yapılan turnuvanın finalinde Kaş Yayla Kılınçlıspor, Elmalı Paşamspor'u 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Kaş Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Demre Belediyespor üçüncülüğü elde etti. Bir ay süren turnuva sonunda, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Öztürk şampiyon takım Yayla Kılınçlıspor'u kutlayarak, turnuya katılan tüm takımlara teşekkür etti.
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Sonbahar kupası Yayla’ya gitti
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