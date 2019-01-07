Sonbahar kupası Yayla’ya gitti

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Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası'nda Yayla Kılınçlıspor takımı şampiyon oldu. Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenenTürkiye Voleybol Federasyonu (TVF) voleybol oyun kurallarının uygulandığı karşılaşmalar, katılım sayısına bağlı puanlama ya da eleme usulüne göre oynandı.Kaş Belediyespor'u 3-2mağlup eden Demre Belediyesporüçüncülüğü elde etti.Bir ay süren turnuva sonunda,dereceye giren takımlarakupa ve madalyalarıverildi. Kaş Belediye BaşkanYardımcısı Lütfü Öztürkşampiyon takım YaylaKılınçlıspor'u kutlayarak,turnuya katılan tüm takımlarateşekkür etti.