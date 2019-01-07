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Sorumsuz sürücüler bıktırdı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019
Sorumsuz sürücüler bıktırdı
ANTALYA'NIN Balbey mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki Haydar amca evinin girişine park edilen araç nedeniyle evine giremedi. Sorumsuz bir sürücü tarafından eve giriş kapısı kapatılan Haydar amca, sağanak yağmur ve soğuk havada 2 saat boyunca sokakta bekledi. Aracın camına 'cenazemiz var' diye not bırakarak telefon numarasını yazan sürücüye defalarca aranmasına rağmen ulaşılamadı.

DUYARLI OLSUNLAR
Çaresiz kalan yaşlı adam emniyetten yardım talep ederek araç çekici bekledi. Mahallede hatalı park yapan sürücülerin araçlarının fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında paylaşan Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu ise sürücüleri uyardı. Uyaroğlu, "Mahallemizin sokaklarının dar olması nedeniyle sürücüler ev girişlerine araçlarını park ediyor. Sürücülerin bu konuya önem vermelerini rica ediyoruz" dedi.
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Sorumsuz sürücüler bıktırdı
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