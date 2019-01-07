Spor okulu şubatta başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi Spor Okullarında ilkbahar dönemi 4 Şubat Pazartesi başlayacak.5 yılda, çocuk, genç ve yetişkin 55 bin 56 ilçe sakinine ulaşan spor okullarında ilkbahar dönemi için kayıtlar başladı. Çocuk ve gençlere yönelik futbol, futsal, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, bale, tekvando, karate, badminton, squash, hokey, yüzme ve masa tenisi branşlarında eğitim verilecek. Yetişkinlere yönelik tenis, badminton, squash, fitness, su jimnastiği, yüzme, pilates, aerobik, welness, yoga ve bisiklet eğitimleri planlanıyor.