Spor okulu şubatta başlıyor

ANTALYA Muratpaşa Belediyesi Spor Okullarında ilkbahar dönemi 4 Şubat Pazartesi başlayacak. 23 ayrı branşta eğitim verilecek ilkbahar dönemi spor okulları ilçedeki spor salonları, spor tesisleri başta olmak üzere 25 noktada gerçekleştirilecek.
5 yılda, çocuk, genç ve yetişkin 55 bin 56 ilçe sakinine ulaşan spor okullarında ilkbahar dönemi için kayıtlar başladı. Çocuk ve gençlere yönelik futbol, futsal, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, bale, tekvando, karate, badminton, squash, hokey, yüzme ve masa tenisi branşlarında eğitim verilecek. Yetişkinlere yönelik tenis, badminton, squash, fitness, su jimnastiği, yüzme, pilates, aerobik, welness, yoga ve bisiklet eğitimleri planlanıyor. Yüzme, su jimnastiği ve engelli yüzme kayıtları ise 11-15 Şubat tarihleri arasında Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzunda yapılacak. Bu branşlarda eğitimler ise 16 Şubat'ta başlayacak.