Tahin çeşmesi bir asırdır akıyor

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ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde yaşayan Armutçu ailesi, yaklaşık 110 yıldır doğal tahin üretiyor. Aileye ait değirmenden bir asrın üzerinde çeşmeden akar gibi tahin akıyor. Antalya merkez ile çevre ilçelerden satın aldığı susamları Gürsu köyüne getirip, buradaki değirmeninde öğüterek tahin üreten aile, 3 kuşaktır bu işi yapıyor. Baba Eyüp Armutçu, oğul Mehmet Armutçu ve torun Eyüp Armutçu, birlikte büyük dede Mehmet Armutçu'dan kalan değirmeni işletiyor. Gürsu köyünün muhtarlığını da yapan 66 yaşındaki Mehmet Armutçu, dedesinden öğrendiği mesleği oğlu ve geliniyle birlikte yaptığını söyledi. Armutçu, "Bu tahini Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz" diye konuştu.