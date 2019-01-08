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Alanya’da motosikletli sürücüyü TIR ezdi

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019
Alanya’da motosikletli sürücüyü TIR ezdi
ANTALYA'NIN Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Kaza dün D-400 karayolunda Necati Center kavşağında meydana geldi. Osman C. idaresindeki 31 CAV 06 plakalı TIR Alanya istikametine giderken kavşakta dönüş yaparak Alanya istikametine seyir halinde giden Süleyman Hilmi Yüksel kullandığı 07 HKG 33 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Süleyman Hilmi Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti. TIR şoförü Osman C. gözaltına aldı.
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Alanya’da motosikletli sürücüyü TIR ezdi
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