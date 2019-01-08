Beyaz Akdeniz tatil edildi

BUGÜN NELER OLDU

Batı Akdeniz bölgesi kar yağışıyla beyaza büründü. Antalya'nın yüksek kesimleri ile Muğla'nın Seydikemer ilçesi de kar yağışından nasibini aldı. Antalya kent merkezine 57 kilometre uzaklıktaki Tahtalı zirvesi, kar ve buz yürüyüşü yapan adrenalin tutkunlarını ağırladı. Yürüyüş yapmak isteyenler teleferikle zirveye süren yolculuğun ardından, hazırlıklarını tamamlayıp Tahtalı Dağı'nın çevresini yürüyerek geziyor.Burdur'un Karamanlı ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar ile baraj güzel görüntüler oluşturdu. Sabah uyandıklarında beyaz bir manzara ile karşılaşan vatandaşlar, dışarı çıkarak karın tadını çıkardı. Çocuklar aileleriyle park ve bahçelerde kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü bin 300 rakımlı Karabel mevkiine gelen vatandaşlar, çocukları ile leğen ve naylonlar ile kaydı.ISPARTA kent merkezinde ve Gelendost ilçesinde taşımalı eğitime, Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Tatilin tadını yine en çok çocuklar çıkarttı. İl genelinde 44 mahallede karla mücadele çalışmaları yürütülerek kapanan yollar açıldı.