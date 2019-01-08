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’da adaylar tanıtıldı

’da partisinin aday tanıtım toplantısına katılan Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Belediye Başkan adayı Deniz Kurt ve ilçelerin belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı ve birlik mesajı verdi

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Burdur’da adaylar tanıtıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Kurtulmuş, partisinin Burdur Belediye Başkan adayı Deniz Kurt ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırdı. Kurtulmuş, partilerinden belediye başkanı seçileceklerden adil olmaları, makamlarının emanet olduğunu bilmelerini ve sadece millete sadakat duymaları istedi.

BÜYÜK DAVA
AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını belirten Kurtulmuş, "AK Parti, Türkiye'nin geçmişini geleceğe taşıyan, kökü mazide olan bir büyük dava, büyük istikamettir. AK Parti'nin bugün temsil ettiği Türkiye'nin medeniyet mücadelesinin özetidir" dedi. AK Parti'nin milli ve yerli bir parti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti'nin kökü bu topraklara aittir. 'Başkası ne der' endişesiyle hareket etmez, Allah'tan başka kimseden korkmaz. AK Parti kalkınmacıdır. AK Parti reformcu bir partidir. AK Parti'nin en büyük reformu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir" ifadelerini kullandı.
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Burdur’da adaylar tanıtıldı
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