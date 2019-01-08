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’da TIR faciası

’da TIR’ı sollamak isteyen araç sürücüsü takla atarak TIR’ın önüne savruldu. Kazada hurdaya dönen otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Burdur’da TIR faciası
Burdur'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Tefenni- Burdur karayolunun Çallıca köyü kavşağında meydana geldi. Kadir Köse'nin (59) kullandığı 48 GR 398 plakalı otomobil, önündeki İbrahim Tahancı'nın kullandığı 48 PY 200 plakalı TIR'ı sollamak istedi. Köse'nin bu sırada direksiyon kontrolünü yitirmesiyle araç, takla atarak, TIR'ın önüne savruldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kadir Köse ile yanında bulunan Zeynep Bolel (20) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Yunus Köse ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kadir Köse ve Zeynep Bolel'in cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Köse'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Burdur’da TIR faciası
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