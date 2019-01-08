Büyükşehir’de evde bakım hizmeti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından ilk kez 2005 yılında başlatılan Evde Bakım Hizmeti ile ekonomik yoksunluk içindeki yatalak, engelli ve yaşlı vatandaş sağlığına kavuştu. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz muayeneleri ve rutin sağlık kontrollerini gerçekleştirilen vatandaşlara ev işlerinde de yardımcı olunuyor.Evleri temizlenen, bulaşıkları yıkanan, kişisel bakımı gerçekleştirilen ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektirenler ise araçlarla hastaneye götürülüyor. Evde Bakım Hizmeti, 2014 yılından bu yana 7 bin 727 vatandaşa ulaştı. Toplamda 5 bin doktor muayenesi, 2 bin 500 diş muayenesi, 40 bin hemşire ziyareti, 13 bin ambulans hizmeti, 13 bin 658 bakım elemanı hizmeti, bin 500 de fizyoterapi hizmeti verildi.BU hizmetten yararlanan 72 yaşındaki Abdullah Yiğiter "Eşim vefat ettiğinden beri yalnız yaşıyorum, şeker hastalığımdan dolayı da felç geçirdim. Kendi akrabalar benimle bu kadar ilgilenmez. Allah Menderes Türel Başkanımızdan ve personelinden razı olsun" dedi. 2016 yılında yaşadığı bir iş kazasında sol ayağını kaybeden Musa Eksilme ise "Dört dörtlük hizmet alıyoruz" diye konuştu. Altı yıldır yatağa bağımlı olarak yaşayan engelli birey Feride Mehmetoğlu'nun annesi Safiye Mehmetoğlu, "Feride doktorlar ve hemşireler gelince çok seviniyor. Onların yakın ilgisi onu çok mutlu ediyor" dedi.