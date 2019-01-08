Devlete borcunu madalya ile ödedi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da ailesinin bıraktığı sevgi evlerinde büyüyen 15 yaşındaki Dilek Gök, muay thai sporunda dünya şampiyonu olarak kendisini sahiplenen devletine borcunu ödemek istiyor. 5 yaşındayken ailesi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerine bırakılanYeni yuvasında aile sıcaklığını yaşayan 15 yaşındaki Gök, kendisine güzel bir gelecek hazırlayan devletineDilek'in en büyük hayali milli takıma seçilerek Dünya Şampiyonası'nda ayyıldızlı bayrağı göndere çektirebilmek. Gök,dedi.Koruyucu aileyle yuva özlemini giderdiğini aktaran Gök,diye konuştu. Dilek'i sahiplenen İsmet Önkal ise, "Dilek çok azimli ve bir gün hayallerini gerçekleştirecek" diye konuştu.Antalya'daki Erdem Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dilek Gök, iki ay önce aynı ilde düzenlenen ve 26 ülkeden sporcuların katıldığı Uluslararası Antalya Açık Kupası'nda gençler kategorisinde birinci oldu.