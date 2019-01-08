Devlete borcunu madalya ile ödedi

Antalya'da ailesinin bıraktığı sevgi evlerinde büyüyen 15 yaşındaki Dilek Gök, muay thai sporunda dünya şampiyonu olarak kendisini sahiplenen devletine borcunu ödemek istiyor. 5 yaşındayken ailesi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerine bırakılan Dilek Gök, 5 yıl önce koruyucu ailesi İsmet ve Necla Önkal'ın yanına yerleşti.
Yeni yuvasında aile sıcaklığını yaşayan 15 yaşındaki Gök, kendisine güzel bir gelecek hazırlayan devletine vefa borcunu ödemek için bir süredir muay thai sporuyla ilgileniyor.
Dilek'in en büyük hayali milli takıma seçilerek Dünya Şampiyonası'nda ayyıldızlı bayrağı göndere çektirebilmek. Gök, "Devlet bana annem, babam yokken çok baktı, korudu, kolladı, sahip çıktı. Uluslararası turnuvalarda birinci olunca devletime borcumu ödüyormuş gibi oluyorum. Milli formamı giymek istiyorum. Milletimizi gururlandırmak istiyorum"
dedi. HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK
Koruyucu aileyle yuva özlemini giderdiğini aktaran Gök, "Onları çok seviyorum. Ömrümün sonuna kadar onlarla yaşamak istiyorum. Karşılaşmalarda bana tekme geldiğinde çok üzülüyorlar"
diye konuştu. Dilek'i sahiplenen İsmet Önkal ise, "Dilek çok azimli ve bir gün hayallerini gerçekleştirecek" diye konuştu.
Antalya'daki Erdem Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dilek Gök, iki ay önce aynı ilde düzenlenen ve 26 ülkeden sporcuların katıldığı Uluslararası Antalya Açık Kupası'nda gençler kategorisinde birinci oldu.