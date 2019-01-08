Eğitimin pilotu olduk

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Eğitimde 2023 Vizyon Belgesi'nde yer alan '40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması pilot olarak Antalya'da başlıyor. OKUL 2023 projesi, Antalya'da belirlenecek ilk ve ortaokullarda eğitim öğretim yılı 2'nci döneminde hayata geçecek. Gönüllü okulların başvuruları alındı. Belirlenme aşamasına geçildi.Değişim sadece ders ve teneffüs süreleriyle de sınırlı değil. Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalırken, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturulacak. Teneffüslerde öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğretmenler, usta öğreticiler ve gönüllü veliler tarafından kurs ve etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler arası serbest geçişlere izin verilecek. OKUL 2023 kapsamında yapılacak diğer devrim niteliğinde değişimler arasında okullarda Tasarım ve Beceri Atölyeleri kurulması da var. Ayrıca eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kurulması planlıyor. Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor. Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılması gibi yeni uygulamalar da projeyle hayat bulacak.Bu değişimin pilot ili Antalya olacak. Okul öncesi dönem için de yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor. Uygulama, ilk ve ortaokulların ardından liselerde de uygulanacak. Ders saatleri yarıya yakın azalacak. Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni yapı kurulacak.ANTALYA'NIN Kepez ilçesindeki Mobil Ortaokulu, Türkiye genelinde uygulanması planlanan 'denetimsiz sınav' uygulamasının da pilot okulu olmuştu. Okulda, öğretmenler sınav kağıtlarını öğrencilere dağıttıktan sonra sınıftan ayrılıyor. Öğrenciler, herhangi bir denetleme olmadan sınav kağıtlarıyla baş başa bırakılıyor. Teneffüs zili çaldığında öğretmenler sınıflara dönerek sınav kağıtlarını topluyor. Sınavda öğretmenlerin sınıfa girmediği öğrencilerin, kopya çekmediği tespit edildi.