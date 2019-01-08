İhracat hedefi 2 milyar dolar

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BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, bölgenin 2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi ve 2019 hedefleri konusunda bilgi verdi. Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan BAİB üzerinden yapılan ihracatın ise 2018 yılında 1 milyar 756 milyon 164,5 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirten Bahar, ihracatın bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artış gösterdiğini bildirdi.Bölgeden en fazla madencilik ihracatı yapıldığını ifade eden Bahar, "Madencilik ihracatı yaklaşık 485 milyon dolar oldu. Bunu, 449 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze ihracatı izledi. En fazla ihracat yaptığımız ülke 250 milyon dolar ile Çin oldu. Bu ülkeyi 121 milyon dolarla Almanya, 114 milyon dolarla Rusya takip etti" diye konuştu.Hedeflerle ilgili bilgi veren Bahar, "BAİB olarak 2019 yılı için ihracat hedefimiz 2 milyar dolar. 2023 yılında da bölgeden 5 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var" diye konuştu. BAİB olarak planladıkları projeler hakkında da bilgi veren Başkan Hakkı Bahar, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki liman kenti olan Novorossisk'e Türk ihracatçıları olarak yaş meyve sebze lojistik merkezi olarak kullanılacak bir hal kurma girişimini başlattıklarını açıkladı.