Kampta ilk sınav Alman takımıyla

BUGÜN NELER OLDU

DEVRE arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor bugün kampın ilk sınavını Alman futbol takımı Uerdingen karşısında verecek. Maç saat 16.00'da Regnum Otel'in sahasında oynanacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz, hazırlık maçıyla takımdaki son durumu görebilecek.Kırmızı-beyazlı takım, Doukara ve Doğukan ile özel izinle Brezilya'da olan Maicon dışında antrenmanlara tam kadro ile çıktı. Dünkü çalışmada teknik direktör Bülent Korkmaz takımı iki gruba ayırdı. Bir grup minyatür kaleli alanda, diğer grup ise kalecilerin koruduğu alanda kuvvet ve dayanıklılık amaçlı bire bir ikili mücadele çalıştı.