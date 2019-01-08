Kapısı açık bedava müze

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ANTALYA'NIN Akseki ilçesi Çukurköy Mahallesinde yaşayan 69 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Kara, çocukluğundan itibaren biriktirdiği objelerle evini adeta müze haline getirdi. Anadolu'nun farklı bölgelerinde öğretmenlik yapan Kara, emekli olduktan sonra ilçenin Çukurköy Mahallesi'ne yerleşerek, çocukluğundan bu yana topladığı eski eşyaları evinin zemin katını düzenleyerek sergilemeye başladı.Kara'nın oluşturduğu 'Müze ve Kültürevi'nde yöresel mutfak eşyaları, müzik çalar, silahlar, ziraat ve tarımda kullanılan aletler, gramofon ve tarihi kitap gibi eşyalar bulunuyor.KARA, evini ziyaret edenlerin tarım aletlerinden mutfak eşyalarına, tüfeklere uzanan bir tarih yolculuğuna çıktığına dile getirerek, profesyonel bir tur rehberi gibi eşyalarla ilgili ziyaretçilere bilgi verdiğini ifade etti. Kara, "müzesini" ziyaret edenlerden ücret talep etmediğini vurgulayarak, "Yöremizi, kültürümüzü tanıtmak bana yetiyor. Bundan çok mutlu oluyorum. Özellikle yeni nesillere bunları aktarmak istiyorum. Yaşadığım müddetçe müzemi daha da zenginleştireceğim" dedi.