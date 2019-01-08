Şimşek’ten çift idmanla hazırlık

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'in devre arasında kamp çalışmalarını Alanya'da sürdüren Aytemiz Alanyaspor günü çift idmanla tamamladı. Hava muhalefeti nedeniyle kampa konakladığı otelin fitness salonunda gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan Alanyaspor, hava koşullarının düzelmesiyle birlikte antrenmanlara konakladığı otelin sahasında devam etti.Goldcity Otel Futbol Sahası'nda sabah yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilliler daha sonra 6'ya 3 top kapma çalışması ve çift kale maç yaptı.