Üniversitelilerden örnek kampanya

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) okuyan öğrenciler sokak hayvanları için üniversite yerleşkesine mama kapları yerleştirdi. MAKÜ Türk Kızılayı Topluluğu öğrencileri soğuk havalarda yiyecek bulamayan sokak hayvanları için üniversite yerleşkesindeki çeşitli yerlere sosyal sorumluk projesi kapsamında mama kapları yerleştirdi.Topluluk Başkanı Mehmet Serdar Gür, 'Bir avuç mama da siz koyun' sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Üniversitede okuyan arkadaşlarımızın desteğiyle kampanya sürecek. Kapları mamayla dolduracağız" dedi.