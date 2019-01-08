Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Üniversitelilerden örnek kampanya

Üniversitelilerden örnek kampanya

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Üniversitelilerden örnek kampanya
BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) okuyan öğrenciler sokak hayvanları için üniversite yerleşkesine mama kapları yerleştirdi. MAKÜ Türk Kızılayı Topluluğu öğrencileri soğuk havalarda yiyecek bulamayan sokak hayvanları için üniversite yerleşkesindeki çeşitli yerlere sosyal sorumluk projesi kapsamında mama kapları yerleştirdi.

BİR AVUÇ DA SİZ KOYUN
Topluluk Başkanı Mehmet Serdar Gür, 'Bir avuç mama da siz koyun' sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Üniversitede okuyan arkadaşlarımızın desteğiyle kampanya sürecek. Kapları mamayla dolduracağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversitelilerden örnek kampanya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN