Üretici nöbette

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Aksu ilçesi ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı üreticileri soğuk havaların ürünlerine zarar vermemesi için seralarda soba yakıp, don nöbeti tuttu. Her iki ilçede de akşam saatlerinde hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. Üreticiler, odun attıkları sobaları ateşleyerek sıcaklığı korumaya çalıştı. 1 dönüm alana yaklaşık 3-4 soba yakan üreticilerin don nöbeti sabah güneş doğuncaya kadar sürdü.Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi'nde seracılık yapan Murat Dal, "Domateslerimiz üşümesin diye derece 3'ü gösterdiğinde sobaları yakıyoruz" dedi. Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde seracılık yapan Zübeyde Ongün ise, "Çocukla ilgilenir gibi sabaha kadar bekliyoruz. Emeğimizin karşılığını alabilmek için çalışıyoruz" dedi. Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Seranın içerisini 6 derecede tutmaya çalışıyoruz" dedi.