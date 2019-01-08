Yılın ilk meclisinde ittifak rüzgarı esti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi yeni yılın ilk meclis toplantısı gerçekleşti. Mecliste grup sözcüleri çözüme kavuşan Kırcami planı ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli " Yenikapı ruhundan doğan Cumhur İttifakı'nın Antalya'da adayı Menderes Türel'dir. Şimdiye kadar Antalya'ya hizmetleri konusunda çok önemli projelere imza attı" dedi. Türel'in şehrin en büyük iki sorununu çözüme kavuşturduğunu söyleyen Senirli, "Kırcami İmar Planı çözüme kavuştu. Aynı zamanda tapuları dağıtılmış fakat vatandaşın bir işlem yapamadığı Çalkaya sorunu çözüldü. Bu noktada Türel'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Ayrıca Kırcami sorunun çözümünde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da teşekkür edildi.