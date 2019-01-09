511 bin kişi çipli kimlik aldı

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kimlik kartlarının en yoğun dağıtıldığı illerin başında Antalya geldi. Turizm kenti olması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından yerli turistin geldiği Antalya'da, vatandaşlar kimliklerini değiştiriyorlar. Ayrıca yeni evli çiftlerin balayı tercihi olan şehirde kimlik kartlarını değiştirdiği öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çipli kimlik kartlarının vatandaşa ulaşma süresinin azaltılmasına yönelik açıklamalarının ardından nüfus müdürlüklerinde hareketlilik yaşanıyor. Turizm kenti Antalya'da yaşayan vatandaşların yanı sıra turistik amaçlı gelenler ve yeni evlenip balayına gelen çiftlerde yeni kimlik kartlarını şehirde değiştiriyor.Antalya'da Nüfus İl Müdürlüğü verilerine göre yıl içerisinde 511 bin 82 kişi yeni sistem çipli kimlik kartını aldı. Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü en fazla işlemin yapıldığı müdürlük olurken, Kepez, Alanya ve Manavgat birbirini takip etti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın randevu süresinin kısalacağını belirtmesinin ardından henüz yeni kimlik kartı almayan vatandaşların sayısının azalacağı tahmin ediliyor. Nisan ayından itibaren sürücü belgesi ve pasaportların nüfus müdürlükleri tarafından verilmesiyle birlikte vatandaşlar müracaatlarını buraya yapıyor. 8 aylık süre zarfında Antalya'da 100 bin 641 kişi yeni nesil çipli sürücü belgesi aldı. Pasaport alanların sayısının ise 60 bin 464 olduğu belirtildi.