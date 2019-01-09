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Babası kalbinden bıçakladı

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Babası kalbinden bıçakladı
ANTALYA'DA akşam eve alkollü gelen ve bu nedenle eşiyle kavga eden baba, kendilerini ayırmaya çalışan 19 yaşındaki oğlunu kalbinden bıçakladı. Olay Aksu ilçesinde meydana geldi. geç saatte eve alkollü gelen A.Ç., evde karısıyla tartışmaya başladı.

BIÇAKLADI VE KAÇTI
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bunun üzerine alkollü babası ve annesini ayırmak isteyen 19 yaşındaki O.Ç, elinde bıçak olan babası tarafından kalbinden bıçaklandı. Olay sonrasında panik yapan A.Ç., kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Durumdan haberdar olan komşular hemen jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan genç, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayatı tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kaçan baba yakalanarak gözaltına alındı.
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Babası kalbinden bıçakladı
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